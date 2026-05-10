Ángel Villacampa manda mensaje a la afición del América Femenil de cara a una nueva Final: "Vuélvanse a ilusionar"

Ante la nueva Final de Liga MX que jugará América Femenil, el técnico Ángel Villacampa aseguró que la fortaleza de su equipo no se basa en el talento o los goles, sino por la capacidad para levantarse ante las circunstancias más complicadas.

“Siempre en una final hay malos momentos. Ahí es donde tenemos que hacernos muy fuertes. En la Liguilla no gana el equipo que más cosas hace, sino el que menos errores comete”, dijo en conferencia de prensa luego de eliminar a Toluca con un global de 11-4.

El técnico español destacó que América se ha convertido en un equipo “más fiable” gracias a la regularidad que han construido torneo tras torneo. Incluso, recordó que las azulcremas han sido el conjunto que más puntos ha sumado en los últimos certámenes, algo que considera reflejo de la identidad y jerarquía que han desarrollado.

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También habló del peso que conlleva dirigir a un club como América y aseguró que el grupo ha aprendido a responder después de cada golpe, especialmente tras perder la última Final ante Tigres.

“Este equipo es un ejemplo de vida: caer y levantarse, caer y levantarse, las veces que hagan falta. No es fácil mantenerse cuatro años en este nivel y volver a estar ahí”, señaló.

Finalmente, mandó una petición especial a la afición azulcrema en esta disputa por el campeonato: “Que se vuelvan a ilusionar. Algunos me dicen por la calle: ‘No nos quieras ilusionar’. Pues sí, los quiero ilusionar, porque estamos listas, preparadas y con ganas de ir por todo”.

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