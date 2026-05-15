Liga MX: Definidos los árbitros para los juegos de vuelta de las semifinales

La final del futbol mexicano está cada vez más cerca de disputarse. Aunque, todavía faltan los segundos 90 minutos de las semifinales.

Luego de los partidos de ida, las eliminatorias todavía no están definidas, por lo que habrá que esperar para conocer a los dos equipos que clasificarán a la disputa por el trofeo del Clausura 2026.

El Cruz Azul y las Chivas empataron (2-2) en el primer juego, disputado sobre la cancha del estadio Banorte, y dejaron el pase para el de vuelta.

El Rebaño de Gabriel Milito tiene la ventaja de la posición en la tabla y de que cierra la llave en el Akron, por lo que tendrá el apoyo de su afición.

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La Máquina de Joel Huiqui deberá ganar, aunque sea por la mínima diferencia, si sueña con eliminar al conjunto rojiblanco para acceder a la final.

En la otra serie, el Pachuca aprovechó la ventaja de la localía y sacó ligera ventaja (1-0) en el primer episodio ante los Pumas.

Con un empate el próximo domingo en el Olímpico Universitario, los Tuzos de Estaban Solari avanzarían a la lucha por el trofeo.

Sin embargo, Efraín Juárez y sus dirigidos tienen la opción de clasificar con un empate en el global, por lo que la diferencia no luce tan complicada de remontar.

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Los dos juegos de vuelta de las semifinales serán bastante reñidos, por lo que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tomó una decisión.

César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el duelo entre las Chivas y el Cruz Azul.

El dos veces mundialista estará acompañado por sus asistentes, Alberto Morín Méndez y Edgar Magdaleno Castrejón. Mientras que el cuarto silbante será Fernando Hernández Gómez.

El VAR estará a cargo de Eric Yair Miranda Galindo y el AVAR será Michel Caballero Galicia.

Por su parte, Daniel Quintero Huitrón estará en el Pumas contra Pachuca y lo hará junto a Enrique Isaac Bustos Díaz y Leonardo Javier Castillo Rodríguez.

Katia Itzel García Mendoza será la cuarta árbitra; Diana Stephanía Pérez Borja, la VAR; y Salvador Pérez Villalobos, el AVAR.