Fue presentado el nuevo avión de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo

Fue presentado el nuevo avión de la Selección Mexicana. Durante un evento en un hangar del Aeropuerto Internacional de Monterrey se develó la aeronave tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

Con Gilberto Mora, Israel Reyes, Santiago Giménez e Hirving Lozano como parte de la imagen en un costado de la cola del airbus, es el sello principal que distingue al avión de otros.

Con capacidad para poco más de 180 usuarios, el airbus 320 también presume un "grito" de Viva México en la zona de las ventanillas.

Es capaz de surcar los cielos a una velocidad de 900 kilómetros por hora y tendrá su primer viaje el próximo viernes. Si bien, es un viaje que puede ser exclusivo para la Selección Nacional, también será comercial y podría tocarle a cualquier aficionado.

El primer vuelo que tendrá la Selección Mexicana podría ser para el compromiso del 31 de marzo frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Un segundo destino con su nueva aeronave podría ser a California, Estados Unidos, cuando enfrenten el 30 de mayo a la Selección de Australia en el Rose Bowl. Serán los únicos destinos que tendrán fuera del país, antes de su debut en la Copa del Mundo.

Los encuentros frente a Portugal (Ciudad de México), Ghana (Puebla) y Serbia (Toluca) serán en suelo mexicano.