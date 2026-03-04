Sostiene García Harfuch reunión con representantes de la FIFA

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron una reunión con representantes de la FIFA, autoridades federales, de la Ciudad de México, Jalisco, y Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

En redes sociales, el secretario señaló que revisaron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional.

Abundó que se trabaja de manera conjunta entre federación, estados y municipios para la seguridad de la población y de quienes visiten el país durante el Mundial.

“La reunión fue llevada a cabo por la Secretaria @rosaicela_ _ de @SEGOB_mx; del General Ricardo Trevilla de @Defensamx1; de @AlmiranteSrio de @SEMAR_mx; de @PabloVazC de @SSC_CDMX; de Gerardo Escamilla de @SSeguridadNL; de @r_velascoa y Juan Ramón de la Fuente de @SRE_mx; de Rodrigo Martínez-Celis Wogau, @GabyCuevas y de representantes de la FIFA”, refirió.