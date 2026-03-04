Más Información

André Jardine se queda sin Paulo Victor; su auxiliar es nuevo técnico de la Selección Brasileña Sub 20

André Jardine se queda sin Paulo Victor; su auxiliar es nuevo técnico de la Selección Brasileña Sub 20

Sostiene García Harfuch reunión con representantes de la FIFA

Sostiene García Harfuch reunión con representantes de la FIFA

Jürgen Klinsmann le da consejo a futbolistas mexicanos previo al Mundial 2026

Jürgen Klinsmann le da consejo a futbolistas mexicanos previo al Mundial 2026

América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9?

América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9?

Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

Efraín Juárez sobre que Pumas perdiera invicto con Toluca: “Jugamos de tú a tú con el mejor de México”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), , informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron una reunión con representantes de la FIFA, autoridades federales, de la Ciudad de México, Jalisco, y Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

En redes sociales, el secretario señaló que revisaron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional.

Lee también

Abundó que se trabaja de manera conjunta entre federación, estados y municipios para la seguridad de la población y de quienes visiten el país durante el Mundial.

“La reunión fue llevada a cabo por la Secretaria @rosaicela_ _ de @SEGOB_mx; del General Ricardo Trevilla de @Defensamx1; de @AlmiranteSrio de @SEMAR_mx; de @PabloVazC de @SSC_CDMX; de Gerardo Escamilla de @SSeguridadNL; de @r_velascoa y Juan Ramón de la Fuente de @SRE_mx; de Rodrigo Martínez-Celis Wogau, @GabyCuevas y de representantes de la FIFA”, refirió.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS