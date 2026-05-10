Gabriel Milito opina sobre jugar en el estadio Jalisco las semifinales

Con el pase a semifinales del Clausura 2026 ya en la mano, Chivas espera a su rival para continuar en el camino por el campeonato, pero para su mala suerte deberán de abandonar el estadio Akron.

Al ser sede para el Mundial 2026, el inmueble ubicado en Zapopan pasará a manos de la FIFA para afinar los detalles correspondientes para la Copa del Mundo, y por esa razón, el equipo deberá de regresar al estadio Jalisco.

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Aunque el Akron es una auténtica fortaleza para Milito y sus dirigidos, el Jalisco es donde han construido su legado y por eso sigue siendo su casa, sin importar que ahí juegue el Atlas.

“Nos sentimos supercómodos con nuestra gente, con nuestra afición, la conexión está, pero más allá de trasladarnos al Jalisco, la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando por el escudo al máximo. Todos los que somos parte hoy de Chivas y daremos el máximo para representar de la mejor manera posible al club. Esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias seguramente lo produzca”, comentó el argentino sobre la mudanza al inmueble.

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Luego de la estupenda actuación frente a Tigres, el estratega del Rebaño sabe que aún no se ha logrado lo que en realidad quiero y pide no se deje de soñar con ello.

“Siempre conseguir remontar una eliminatoria ante semejante rival por supuesto que genera confianza. Me gustaría que lo disfrutemos todos hoy, mañana y ya el lunes tendremos rival y día de empezar a jugar la semifinal y otra vez mirar para adelante. Lo hecho hasta acá, está muy bien, ya pasó. Hay que seguir soñando, seguir soñando”, manifestó Milito.