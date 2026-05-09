A pesar de que Henry Martín se encargó de marcar la segunda anotación del América, en el primer capítulo del Clásico Capitalino de los cuartos de final contra los Pumas, Andé Jardine lo dejaría en la banca.

La Bomba ingresó de cambio en el juego de ida de los cuartos de final, disputado en el estadio Banorte, y convirtió con 15 minutos sobre el terreno de juego.

Desde los 11 pasos, el goleador azulcrema se hizo presente en el marcador, acercando a las Águilas para rescatar el empate.

Sin embargo, el director técnico brasileño volvería a apostar por Patricio Salas como su centrodelantero titular, dejando al mundialista entre los suplentes.

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A pesar de que el propio Henry reconoció que está listo para disputar los 90 minutos, tras haber superado sus problemas físicos, el timonel azulcrema preferiría utilizar al joven atacanta desde el inicio.

Ni siquiera las envalentonadas declaraciones de Martín, en su conferencia de prensa, le habrían permitido ganarse la confianza de Andé Jardine para el duelo de vuelta de este domingo en el estadio Olímpico Universitario.

El pasado viernes, la Bomba criticó a los Pumas por haber intentado "ganar el partido por medios extraños" y tambié aceptó el "reto" de Efraín Juárez de que el conjunto de Coapa fuera el obligado a proponer en CU.

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Además, el estratega brasileño también estaría realizando otras modificaciones, debido a las diferentes bajas por lesión que sufrió el América.

Ramón Juárez y Néstor Araujo ingresarían para sustituir a Sebastián Cáceres y Cristian Borja. Cabe resaltar que el uruguayo y el colombiano no podrán estar diponibles ni en la banca.

Mientras que Brian Rodríguez regresaría al 11 titular y reemplazaría a Rodrigo Dourado; aunque, por supuesto, en su posición de extremo por izquierda, dejando solos a Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez en el centro del campo.

Esta sería la alineación titular del América sin Heny Martín