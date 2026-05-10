America vs Toluca: Horario y dónde ver EN VIVO la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

America Femenil está a un paso de instalarse en una nueva Final de la Liga MX. Las azulcremas recibirán a Toluca en el estadio Ciudad de los Deportes para disputar la vuelta de las semifinales del Clausura 2026, con una ventaja prácticamente definitiva de 7-1 conseguida en el primer capítulo de la serie, en el Nemesio Diez.

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa protagonizó una auténtica exhibición en la Bombonera. Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez e Irene Guerrero comandaron una noche donde América dejó claro el enorme poder ofensivo y la profundidad de plantilla que lo han convertido en uno de los equipos más dominantes del futbol femenil mexicano.

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La tendencia reciente también favorece ampliamente a las de Coapa. América ya había derrotado a Toluca durante la fase regular y ahora quedó muy cerca de sellar otra clasificación a la Final con una de las goleadas más amplias vistas en una semifinal de Liga MX Femenil.

Ya se verá si Villacampa le da descanso a sus titulares en una vuelta que está prácticamente definida, o si el cuadro titular sigue juntando minutos para llegar más aceitadas a los partidos definitorios por el campeonato del Clausura 2026.

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¿Cuándo y dónde ver el América Femenil vs Toluca?

El duelo de vuelta entre América y Toluca se disputará este domingo a las 12:00 horas y podrá verse a través de Canal 9 en televisión abierta, además de la plataforma ViX Premium.