Jürgen Klinsmann le da consejo a futbolistas mexicanos previo al Mundial 2026

Uno de los grandes rivales de México en el pasado fue Jürgen Klinsmann, exfutbolista alemán que dirigió a su selección nacional y también a la de Estados Unidos, por lo que conoce al futbolista mexicano de cerca.

Este martes, en una reunión virtual con distintos medios de comunicación, Klinsmann fue cuestionado sobre el perfil de los jugadores mexicanos y cómo es visto en Alemania, precisamente en la Bundesliga.

En su respuesta, el alemán fue contundente y aseguró que el futbolista mexicano tiene mucha calidad, pero debe abandonar la comodidad de la Liga MX si desea jugar en Europa.

Lee también América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9?

“Tiene mucho que ver con su situación doméstica. La pregunta es para los jugadores: ¿están interesados en dar el salto a Europa y, de vez en cuando, meterse al agua fría? Porque en México están muy, muy bien pagados, ya que la Liga MX es una muy, muy buena liga”, declaró Klinsmann.

Agregó que “no es una cuestión de talento. México tiene jugadores con calidad. La pregunta es si están dispuestos a salir de su entorno y asumir el reto de Europa”.

Finalmente, sin atreverse a dar un pronóstico, aseguró que el desempeño del Tri en el próximo Mundial 2026 podría cambiar las carreras de los convocados.

Lee también Esto gastó Cristiano Ronaldo en su lujoso y exclusivo avión privado

“Creo que las cosas pueden cambiar repentinamente si México en este Mundial llega hasta la semifinal. Si eso sucede, entonces todos los jugadores mexicanos estarán en la lista de deseos de todos los grandes clubes europeos”, mencionó.

“La relación entre una liga y su selección nacional es enorme. Es gigantesca. En cuanto un equipo llega muy lejos en una Copa del Mundo, ese equipo será desmantelado por los visores de todos los grandes clubes del mundo”, concluyó.

Lee también Aficionados de Pumas lanzan cerveza y agreden a seguidores del Toluca en las gradas