Tras los ataques a la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, trascendió que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo habría abandonado el país en su avión privado para irse a Madrid, España.

El astro portugués, futbolista del Al Nassr, es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo y esa fortuna lo llevó a comprarse un Bombardier BD-700 1A10 Global Express personalizado con un CR7 y la silueta del jugador.

Lee también Aficionados de Pumas lanzan cerveza y agreden a seguidores del Toluca en las gradas

ASÍ ES EL AVIÓN PRIVADO DE CRISTIANO RONALDO

Si bien no hay una cifra exacta de cuánto pagó Ronaldo por su jet privado, ya que además habría que sumarle el gasto por la personalización del mismo, expertos aseguran que ese avión cuesta 50 millones de dólares.

¿Cuánto cuesta el jet privado de Cristiano Ronaldo? / Foto: Especiales

La aeronave cuenta con tres zonas de cabina distintas, cocina, baños, comedores, salas, televisión, internet Wi-Fi, y recámaras con camas matrimoniales para uso personal y de su familia.

Además del gasto que representa comprar el avión, Cristiano debe pagar aproximadamente 6 mil 025 dólares por mantenimiento y uso por hora del mismo.

Lee también Harry Maguire, del Manchester United, condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia