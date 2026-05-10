Irán pone exigencias a FIFA para participar en el Mundial 2026

El presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, anunció sus condiciones para la participación de la selección nacional iraní en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, al exigir visados para toda la plantilla y respeto a la República Islámica y sus instituciones.

“Hemos comunicado a la FIFA que, si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones”, afirmó Taj en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado.

El dirigente del futbol iraní detalló que una de las exigencias es que se conceda visado a todos los jugadores y al cuerpo técnico, incluidos aquellos que hayan realizado su servicio militar en órganos de la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos y Canadá como organización terrorista.

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Asimismo, instó a que quienes tengan visado no sean interrogados por la policía migratoria a su llegada a EE.UU., como ocurrió durante la visita del propio Taj a Canadá, donde fue interrogado y finalmente tuvo que regresar a Irán sin poder asistir al Congreso de la FIFA.

Entre otras condiciones figuran garantías para el respeto al himno nacional iraní, que solo se permita a los aficionados acceder a los estadios con la bandera oficial del país y que las preguntas formuladas en ruedas de prensa estén limitadas exclusivamente a cuestiones técnicas relacionadas con el fútbol.

La federación iraní reclamó además un alto nivel de seguridad en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios donde jugará la selección, ante posibles protestas que pueda organizar la disidencia iraní en Estados Unidos, donde viven unos 400.000 iraníes, la mayoría opositores a la República Islámica.

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La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que disputarán sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero que no se permitirá el acceso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrado en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.