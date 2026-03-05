Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto para la inauguración del Mundial de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité que elegirá a la persona que recibirá el boleto que originalmente le correspondía para asistir al partido inaugural del Copa del Mundo de 2026, el cual se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Cabe mencionar que la mandataria federal decidió regalar su entrada para que una niña que no tenga posibilidades económicas pueda asistir al evento y representar a México en la ceremonia inaugural del torneo.

Ha mencionado que ella no acudirá al estadio, sino que seguirá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de actividades para ver el arranque del Mundial.

Para seleccionar a la ganadora, la presidenta anunció este jueves que convocó a un comité integrado por destacadas mujeres del ámbito deportivo y periodístico: la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García Mendoza y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

“Están aquí Charlyn Corral y Katia Itzel García Mendoza, que es nuestra árbitra mexicana, y Gabriela Fernández, que es periodista deportiva. Ellas son el comité seleccionador de quién se va a llevar el boleto para la inauguración del Mundial”, expresó la presidenta.

La mandataria adelantó que se se darán a conocer los detalles del concurso y el proceso de inscripción para elegir a quién dará el boleto.

Claudia Sheinbaum abraza a Charlyn Corral tras su discurso en la matutina. FOTO: EFE

¿Cómo será el concurso de "Representa a México en la Inauguración del Mundial"?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el concurso se llama "Representa a México en la Inauguración del Mundial”, está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años.

Explicó que el objetivo es que una joven represente al país en la ceremonia inaugural.

“El concurso se llama ‘Representa a México en la Inauguración del Mundial’. Este es el boleto 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar”, señaló.

Sheinbaum destacó que busca dar la oportunidad a una joven que practique fútbol, al considerar que puede ser una gran representante del país en un evento de alcance mundial.

“Pienso que una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, entonces yo lo voy a ver aquí con el pueblo y una joven nos va a representar”, expresó.

La convocatoria está dirigida a mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deberán enviar un video de un minuto mostrando sus habilidades con el balón, específicamente realizando dominadas.

El material deberá subirse a la plataforma mundialsocial.gob.mx, y algunos de los videos también serán difundidos en las redes sociales del programa.

La presidenta explicó que la joven seleccionada representará a México durante la inauguración del Mundial, en una decisión que será tomada por un comité de juezas invitadas por el gobierno federal.

#LaMañaneradelPueblo | Sheinbaum indicó que el concurso para ganar el boleto inaugural del Mundial 2026 es una oportunidad para todas las mujeres futbolistas. "Durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres, y hoy queremos abrirles la puerta a las mujeres", señaló pic.twitter.com/ONdrvVjqwA — El Universal (@El_Universal_Mx) March 5, 2026

¿Cómo se decidirá a la ganadora del boleto?

El jurado que decidirá quién será la ganadora del boleto está integrado por la futbolista profesional, Charlyn Correa; la árbitra internacional Karla Itzel García; y la periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara.

La árbitra internacional Katia Itzel García dijo que “es una alegría ser parte de la historia de México” y confió en que las jóvenes que participen por el bleto, derocharán talento para la elección de la ganadora.

“Hoy ya vamos ganando 1-0. Cada mujer, cada joven y cada niña que participan dentro del mundo de futbol representan a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, aquellas que les dijeron que el futbol era solo para hombres y vieron esfumarse un sueño si ni siquiera haber comenzado (...)”, expresó al hacer un llamado contra la violencia, exclusión y machismo.

Al contar entre el llanto su experiencia en el mundo del futbol, la futbolista Charlyn Corral alentó a las mujeres que participen por el boleto a no solo dominar un balón: “Creo que es ganar un premio, pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas”.

Corral también hizo un llamado a valorar el talento de las futbolistas y apoyar al futbol femenil.

La periodista de deportes y comentarista Gabriela Fernández de Lara externó que el deporte hace mejores seres humanos: “Cuando el balón rueda, los sueñes pueden llegar a cualquier lado”.