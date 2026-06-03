Toluca, Méx.— El director general de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría del Campo, Luis Antonio Huerta Alba, informó que para contener la plaga del gusano barrenador del ganado se establecerá un cerco perimetral que iniciará en el municipio de Santo Tomás y concluirá en Ocuilan, el cual consiste en la colocación de 500 trampas, con una cobertura de protección de un kilómetro cada una.

“El cerco consiste en un sistema de trampeo, estamos hablando de unas 500 trampas establecidas en lo ancho, cada trampa tiene una cobertura de protección de un kilómetro, entonces estaremos protegiendo más de 500 kilómetros, ese cerco tendrá una superficie similar a lo que es Belice”, indicó.

Huerta Alba señaló que 40% de las moscas que quedan atrapadas, son cochliomyia hominivorax, la mosca del gusano barrenador.

Dijo que el cercado busca la contención de la zona sur hacia la zona centro y norte del estado. “Los casos que tenemos en estas zonas siguen siendo aislados, el foco sigue siendo Tlatlaya y Amatepec, y esta es la forma de poder contener para que ya no se transmita a otro lado la plaga”.

Cuando una mosca hembra deposita sus huevecillos en heridas abiertas, estos eclosionan y nacen larvas (gusanos), expuso.

El biólogo Huerta Alba explicó que la humedad y la temperatura son factores que hacen que la mosca se reproduzca más rápido; una sola mosca pone mil 600 huevos y vuela hasta dos kilómetros por día.

“Buscamos cercar el estado y ser la primera entidad federativa en controlar la mosca, pero para ello es necesario que todos se involucren”.

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