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Puebla.— La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) suscribieron un convenio para la formación integral de los estudiantes.
El documento fue firmado por la rectora Lilia Cedillo Ramírez y la directora general del CECyTE, Virginia González Melgarejo, con el cual ambas instituciones refrendan su compromiso con la educación.
La rectora Cedillo Ramírez afirmó que esta colaboración afianza los lazos que unen a la BUAP con el CECyTE y reconoció que el desarrollo tecnológico es fundamental para el país.
De ahí la importancia de impulsarlo desde una edad temprana, añadió.
A su vez, la directora González Melgarejo agradeció a la BUAP la apertura para que juntos impulsen el talento y la innovación, pues aseguró que cuando las instituciones suman esfuerzos se transforman vidas y se construye el desarrollo de Puebla.
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