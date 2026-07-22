La Selección Mexicana Femenil Sub-23 está totalmente lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, torneo al que llega como la campeona de la edición pasada y con la intención de mantener su dominio.

Son 26 futbolistas las que viajan a Santo Domingo para repetir la medalla de oro, un grupo en el que se cuenta con un par de jugadoras mayores de 23 años, algo que permite el certamen y que ayuda a continuar con la misión de Andrea Rodebaugh.

“Es trabajar con un grupo nuevo, un equipo nuevo de formación, que es una Sub-23, pero en realidad es un equipo que está reforzado, ¿no? Con jugadoras que son mayores de 23, porque el objetivo es seguir trabajando con jugadoras que tienen el potencial de llegar a Selección Mayor”, dijo la directora de Selecciones Femeniles.

El cuadro dirigido por Vanessa Martínez tiene experimentadas en la Liga MX Femenil, algunas de ellas también con minutos en el Tricolor mayor.

“Esta es la selección que compite en Juegos Centroamericanos, y bueno, son varios objetivos, pero sí creo que tenemos muchísimas posibilidades de llegar al podio, pero sí, siempre cumpliendo con esos objetivos que tienen”, comentó.

Las mexicanas no tendrán una primera ronda cómoda, ya que en su grupo están Jamaica, Puerto Rico y Colombia.

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“Siento que es el grupo más fuerte. Es muy difícil saber, vamos a tomar cada partido a la vez, buscando sumar los puntos”, detalló Rodebaugh.

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