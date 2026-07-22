Estados Unidos alista nuevos aranceles regionales para sustituir los que expiran este viernes contra decenas de países, dijeron abogados y expertos en comercio internacional a EL UNIVERSAL.

Calculan que el arancel será de 10% para México, porque no usa eficientemente la legislación contra el trabajo infantil o forzoso, o frente al uso de bienes producidos en terceros países donde se esclavice al personal.

El trabajo forzoso puede estar muy focalizado en una o dos empresas, pero se teme que el gobierno estadounidense lo vaya a aplicar regionalmente, dijo el socio de la firma de abogados Von Wobeser y Sierra, Adrián Castillo.

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“Si un agregado laboral estadounidense realiza una inspección en Uruapan, por ejemplo, y entre todos los aguacateros resulta que uno tiene sospechas de trabajo infantil o forzoso, bloquearían a toda la región, no a aguacates Ramírez o aguacates Rodríguez”, expuso.

Destacó que el artículo 23.6 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece la prohibición a la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, infantil u obligatorio.

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Fuente: Banamex

Desde octubre de 2025, México modificó mecanismos y abrió ventanillas para otorgar certificaciones a empresas y agronegocios libres de trabajo forzoso.

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“Se pensaría que el certificado es lo que va a impedir tener ese arancel, pero todo dependerá de las negociaciones de México y Estados Unidos”, añadió el experto en temas laborales.

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Si se quieren poner más reglas en el T-MEC en torno al trabajo forzoso se tendrán que hacer cambios al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, señaló.

El experto en comercio exterior, Jorge Molina, indicó que la imposición del arancel sustituirá el impuesto “recíproco” que eliminó la Casa Blanca por orden de la Suprema Corte y que luego se reemplazó por una tasa temporal, cuya vigencia termina el 23 de julio.

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“A México le pondrían el arancel de 10% por no aplicar las leyes contra el trabajo forzoso eficientemente y para evitar que se utilicen bienes chinos en la fabricación de productos de exportación”, explicó el también exnegociador del capítulo ambiental del TLCAN.

Recordó que el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que “nos pondrán aranceles, cuotas o cualquier otra medida”, pero no habrá libre comercio pues quieren revertir el déficit comercial estadounidense.

Para México, el arancel de trabajo forzoso nos dejaría en desventaja frente a países a los que no se les va a aplicar ese impuesto, indicó.

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Se cree que los bienes que cumplan con las reglas del T-MEC no pagarán ese arancel de trabajo forzoso, lo que equivale a 85% de las exportaciones. Sin embargo, los detalles se conocerán el viernes.

La economista en jefe de México ¿Cómo vamos?, Adriana García, ve posible que estos aranceles por trabajo forzoso comiencen a aplicarse este viernes.

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Es un hecho que la política del presidente Donald Trump se basa en aranceles, los cuales funcionan como arma comercial y son parte del estilo de su gobierno, dijo.

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“El T-MEC ampara el libre tránsito de bienes que no se produzcan con trabajo forzoso, además de previsiones como contenido regional y costos laborales competitivos en el caso de la industria automotriz, porque entre 40% y 45% de un vehículo debe tener partes elaboradas por trabajadores con salarios de 16 dólares la hora”, expuso.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, debe negociar exenciones o la no aplicación del nuevo arancel con Jamieson Greer, quien está de visita en el país esta semana por la tercera ronda bilateral de negociaciones entre México y Estados Unidos, opinó García.

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