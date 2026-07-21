Si bien el T-MEC generará incertidumbre y volatilidad, no será igual como hace un año, lo que podría liberar un poco el estrés de la economía, consideró Franklin Templeton México.

“La economía está en estrés, el crecimiento está en estrés; las exportaciones nos han liberado un poco el crecimiento, pero la inversión es la gran falta en México”, dijo el co-director de inversiones, Ramse Gutiérrez.

Durante la presentación de las expectativas, manifestó que en el segundo semestre tendremos que estar pendientes de la revisión del T-MEC, porque entre más claridad haya, va ayudar a la inversión.

De ahí que aseguró que algo que "puede liberar un poco" es el T-MEC, ya que estableció que si bien una de las cosas que sorprendió fue que las exportaciones evitaron que cayéramos en recesión el año pasado, las automotrices lo padecieron.

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En el escenario base esperan que la revisión del T-MEC genere volatilidad, pero México saldrá ganador y se mantendrá calificación crediticia.

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Prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1% con una inflación de 4.2% y una tasa de política monetaria en 6.50%.

“Esta incertidumbre que nos generaron las políticas de Estados Unidos va muy a la baja ya no se compara con lo del inauguration day hace más de un año”, enfatizó.

Así, estableció que si esto va a la baja se puede reactivar el tema del nearshoring, para que no sólo sean promesas y anuncios, sino implementaciones.

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Ramse Gutiérrez hizo ver que si tenemos menos crecimiento económico, no se recaudarán más impuestos, frente a más compromisos con los programas sociales, y una baja en la inversión, se podría generar menos potencial con lo cual estaremos en un “círculo vicioso”.

“En términos futbolísticos, la gran falta de México es el crecimiento”, reiteró.

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Refirió que en el últimos años, tuvimos un crecimiento de 0.6%, que nos colocó como la peor del grupo comparable.

Pero advirtió que eso no es lo preocupante, ya que el problema es cuando eso se acumula por demasiado tiempo.

“Tú creces 12.8% en 10 años, y la India y China crecieron 75% y 71%; ahí es donde viene el tema de las diferencias entre economías; es mejor tener una recesión y recuperarte y crecer fuerte a evitar una recesión, pero crecer poco durante tanto tiempo”, estableció.

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Por eso, insistió en que falta la inversión, y en México tuvimos un repunte durante la pandemia, "pero la realidad es que ni el gobierno ni la iniciativa privada tienen suficiente hoy por hoy como para decir vamos a impulsar el crecimiento para los próximos 10 años".

“Estamos hablando de este bache que no se compara con la pandemia, se compara con el inicio de la primera parte (primer gobierno) de Trump, se compara con la crisis europea; no se compara con lo que fue 2008”, ponderó.

Por su parte, el CEO y presidente del Consejo, Hugo Petricioli, destacó que la firma en México gestiona 296 mil millones de pesos, de los cuales en fondos públicos corresponden 38 mil millones de pesos y el resto se gestiona en cuentas separadas en mandatos en fondos de pensiones y algunas aseguradoras.

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Explicó que el modelo de los gestores de la firma no atiende a personas físicas, sino a las instituciones; toman los fondos de pensiones en donde tienen una participación relevante.

Informó que en los últimos 12 meses, al cierre de junio, la industria creció casi 14.5%, mientras que Franklin lo hizo 49%. “Estamos en el top de los 15 de los fondos de inversión con el promedio más alto”, resaltó.

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