La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos registran avances y expresó su confianza en que las conversaciones previstas para la próxima semana permitan alcanzar acuerdos que otorguen mayor certidumbre a la relación económica bilateral y a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal confirmó que el próximo 20 de julio llegará a México una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para continuar con el proceso de diálogo entre ambos gobiernos.

“Recuerden que el 20, la próxima semana, viene un equipo de USTR aquí a México para seguir en las conversaciones y poder llegar a algunos acuerdos que nos den mayor estabilidad en los siguientes años”, señaló.

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México avanza en negociaciones formales, Canadá se estanca

Las declaraciones de la Presidenta se dieron luego de que el representante comercial de Estados Unidos aseguró que las negociaciones formales con México avanzan, mientras que las conversaciones con Canadá aún no alcanzan las concesiones que busca el presidente Donald Trump.

Sheinbaum explicó que, tras la decisión del mandatario estadounidense de no extender por 16 años la vigencia del T-MEC, los tres países entraron en un esquema de revisión anual durante la próxima década, con la posibilidad de renovar nuevamente el acuerdo por otros 16 años si existe consenso.

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“Al no prolongar 16 años el tratado, el presidente Trump, entramos en un proceso de revisión anual para los próximos 10 años y en cualquier momento puede volverse a reconocer, si así lo desean los tres países, otros 16 años”, explicó.

La titular del Ejecutivo indicó que la prioridad del gobierno mexicano es que la revisión de este año sea la más relevante y permita establecer reglas claras que eviten renegociaciones constantes o la imposición de nuevos aranceles.

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“El objetivo para nosotros es que la revisión de este año sea la revisión más importante y que en todo caso después ya nada más sea un asunto de si cumplimos o no cumplimos ambos países con lo que acordamos, más que una nueva revisión, no nuevos aranceles, sino que quede este año establecido”, dijo.

Añadió que mientras antes se concreten los entendimientos, mayor estabilidad tendrán las relaciones comerciales entre ambos países.

“Vamos muy avanzados en varios temas y esperamos que estas conversaciones de julio sean definitivas en ciertos temas, que puedan anunciarse algunos acuerdos”, afirmó.

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apr