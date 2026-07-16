Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) no está fuera de control, aunque reconoció que "la situación es muy difícil" por la inseguridad, los desplazamientos de población y la dificultad para lograr que los enfermos acudan a los centros sanitarios.

"Nos enfrentamos, sin duda, a una situación muy complicada, pero no he visto un brote fuera de control. Tenemos que trabajar con mucho esfuerzo y de forma constante durante las próximas semanas y meses para adelantarnos al brote", reconoció el director de emergencias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, quien regresó esta semana de una visita de campo a Ituri, el epicentro del mortal brote.

En una conferencia de prensa en Ginebra, aclaró que esperaba que "nadie salga de esta sala pensando que vamos a manejar esto en las próximas semanas. Será una maratón, por lo que necesitamos paciencia, pero también recursos", comentó.

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La OMS estima que de cada 50 nuevos casos diarios, entre 30 y 40 personas podrían haber permanecido enfermas durante semanas y fallecido sin haber acudido a un centro de salud, siendo identificadas únicamente mediante muestras tomadas antes de su entierro.

Para mejorar la atención, la OMS y otras organizaciones han ampliado la capacidad hospitalaria y actualmente hay más de 800 camas disponibles para pacientes con ébola, cuya probabilidad de supervivencia aumenta considerablemente cuando son trasladados rápidamente a centros de tratamiento.

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La OMS también destacó que la respuesta a este brote se desarrolla en un contexto muy complejo en Ituri, donde el conflicto armado dificulta el acceso de los equipos sanitarios, el seguimiento de los contactos de las personas infectadas y la vigilancia epidemiológica.

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La violencia registrada debido al conflicto armado entre el Ejército y grupos rebeldes ha causado el desplazamiento de más de 100 mil personas recientemente, que se suman a cerca de un millón de desplazados previamente en la región.

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Pese a las dificultades, Ihekweazu aseguró que la respuesta está avanzando y que los equipos sanitarios están reforzando las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud, proporcionando equipos de protección y coordinando diariamente las operaciones junto al Ministerio de Salud congoleño.

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