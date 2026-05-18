La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en el informe de la Junta Global de Monitoreo de Preparación (GPMB) "Un mundo al límite: prioridades para un futuro resiliente ante pandemia" que el riesgo de pandemias se está moviendo en la dirección equivocada debido a una combinación de cambio climático, conflictos armados y una profunda erosión de la confianza pública.

Advirtió que "en el fondo de esta realidad subyace una profunda erosión de la confianza y desigualdades persistentes en el acceso a servicios básicos y medidas médicas".

"El mundo se encuentra al borde del abismo: una mayor fractura de la confianza pública y la ruptura de la acción colectiva necesaria para abordar las desigualdades dejarán a todos los países aún más expuestos a las graves e inevitables consecuencias sanitarias, sociales y económicas que se observaron durante la última pandemia".

El informe, difundido por la OMS este lunes como co-coordinador del Grupo Banco Mundial, mencionó que "la trayectoria del riesgo de pandemia se está moviendo en la dirección equivocada".

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Agregó que "el mundo al que nos enfrentamos hoy es muy diferente del que afrontamos en 2018. Es un mundo de mayor volatilidad, incertidumbre, fragmentación y perturbaciones interconectadas con consecuencias de gran alcance".

Mencionó que "nuestra conclusión se fundamenta en un análisis de la evidencia. Y dicha evidencia es clara: las repercusiones sanitarias, económicas, sociales y políticas de las emergencias sanitarias no han disminuido, y en áreas importantes están aumentando. En resumen, las reformas no han seguido el ritmo del creciente riesgo de pandemia: el mundo aún no es significativamente más seguro".

En un comunicado, la Junta, que concluirá su mandato en 2026, identifica tres prioridades concretas para los líderes políticos:

Establecer un mecanismo de monitoreo independiente y permanente para rastrear el riesgo de pandemias.

Avanzar hacia el acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos mediante la conclusión del Acuerdo sobre Pandemias

Asegurar una financiación sólida tanto para la preparación como para las actividades de respuesta al "día cero".

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"Si la confianza y la cooperación siguen fracturándose, todos los países estarán más expuestos cuando llegue la próxima pandemia. La preparación no es solo un desafío técnico: es una prueba de liderazgo político", afirmó la copresidenta de la Junta, Joy Phumaphi.

En el informe se añadió que "la inequidad en las vacunas durante la pandemia de COVID-19 no fue un fallo del mercado: fue un fallo de gobernanza".

Se destacó que "la década que viene probablemente verá cómo se intensifica la aparición y amplificación de riesgos infecciosos; el mundo no va a volver a la era prepandémica".

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"Las pandemias y otras emergencias de salud pública pueden volverse más frecuentes, más perturbadoras y más difíciles de gestionar en un mundo marcado por la desconfianza". Además, "el cambio climático y los conflictos armados están exacerbando el riesgo".

Se alertó que "las principales barreras para la preparación ante pandemias ya no son solo brechas de capacidad, sino... desafíos que solo los líderes políticos pueden resolver". También "el financiamiento para la preparación que depende de la atención política sostenida es inherentemente frágil".

La Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación (GPMB, por sus siglas en inglés) es un organismo independiente cofundado por la OMS y el Banco Mundial.

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