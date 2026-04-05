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En el marco de la Semana Santa, la hizo un llamado a los políticos y a los líderes sociales a trabajar por La Paz y restaurar todo lo que ha sido roto, así como acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “trabajar por la paz no es algo lejano a nuestras vidas. Es construir puentes donde otros levantan muros, es defender la dignidad de quien no tiene voz, es apostar por la reconciliación cuando lo más fácil es dividir. Es, en el fondo, tomarse en serio la vida del otro”.

“Aunque este día vivimos la fiesta más grande de la Iglesia, la Pascua nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y reconocer a quienes viven una Pascua distinta”, dijo.

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“Las familias que buscan a sus desaparecidos, quienes viven las heridas de una violencia que no se agota, los enfermos que enfrentan la incertidumbre de un diagnóstico, los migrantes que caminan sin certezas, los que se sienten solos, los jóvenes que no encuentran un lugar donde construir su futuro, los que piensan en este momento en quitarse la vida”, agregó.

En ese sentido, señaló que “este tiempo es una oportunidad para hacerles ver con hechos que no están solos. No bastan los discursos o las promesas”.

Destacó que lo que hace falta es escuchar sin filtros ideológicos, sin prejuicios, sin reducir el dolor ajeno a una postura o a la agenda de unos cuantos y atender sus necesidades.

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“La Pascua, entonces, no termina con la Misa en la iglesia. Comienza ahí, pero se extiende en la casa, en la calle, en las decisiones cotidianas, en la manera en que miramos y tratamos a los demás”, expresó.

“Tal vez hoy no todos sepan rezar, o no todos se sientan cercanos a la Iglesia. Pero todos entendemos lo que significa volver a empezar, buscar justicia, tender la mano, y no rendirse ante el dolor”, concluyó.

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