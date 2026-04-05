La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó que gracias a la colaboración entre México y Estados Unidos se logró la recuperación de tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), especie en peligro de extinción, que habían sido extraídos ilegalmente del país.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que el pasado viernes 13 de marzo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU detuvo a una ciudadana estadounidense en el puente internacional Matamoros-Brownsville.

La mujer, de acuerdo con el reporte oficial, intentaba ingresar a su país con las tres aves, violando las disposiciones sanitarias y de protección de especies silvestres amenazadas.

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El lunes 27 de marzo, los ejemplares fueron devueltos en buenas condiciones generales de salud y nutrición a la República Mexicana, a través del puente internacional Reynosa-Pharr.

Según la Procuraduría Federal, los tres loros serán ingresados en una Unidad de Manejo autorizada en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, con la finalidad de cumplir con un periodo de cuarentena y reacondicionamiento físico.

Profepa reporta la devolución de EU a México de tres loros cabeza amarilla que fueron extraídos ilegalmente del país (04/04/2026). Foto: Profepa

Posteriormente, se realizará una evaluación para determinar su posible integración a un proyecto de conservación y recuperación de la especie; por estas labores, las autoridades mexicanas agradecieron la coordinación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

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La Profepa indicó que el loro cabeza amarilla es una de las especies de psitácidos más emblemáticas de México, pero también una de las más vulnerables debido a su alta demanda en el mercado ilegal y la pérdida de su hábitat.

Por esta situación de riesgo, el ejemplar cuenta con el máximo grado de protección legal tanto en territorio nacional como a nivel internacional, pues se encuentra listado como “en peligro de extinción” en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Asimismo, está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), lo que prohíbe el comercio internacional de esta ave.

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