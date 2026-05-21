San Cristóbal de las Casas, Chis.- Son dos hombres, los que son torturados por agentes de tres instituciones, entre estas la Fiscalía, según los videos que han circulado profusamente en Chiapas, como resultado del operativo contra robo de vehículos, en el que participaron el 14 de marzo, en la colonia Loma Bonita, de Tuxtla Gutiérrez.

En uno de los videos se puede ver a un hombre, de unos 30 a 35 años de edad, que es cubierto con una bolsa de plástico de color negro, mientras permanece sentado en un sillón, que al momento que le descubren el rostro, uno de los agentes suelta un comentario: “como me desahogue…”, lo que provoca risas entre los elementos de la Policía.

El otro hombre que también es torturado con una bolsa de plástico transparente, corresponde a un hombre de entre los 28 a 32 años de edad y de complexión robusta. En este caso, los agentes de la Policía Estatal realizan la tortura en un gimnasio, del que se desconoce su ubicación.

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El hombre permanece sentado en una silla de entrenamiento, frente a un espejo, donde se observan las pesas y otros instrumentos para que las personas puedan ejercitarse.

Los agentes de la Policía permanecen con los rostros cubiertos, excepto el jefe de la Agencia de Investigación en Inteligencia Ministerial, puede apreciarse en el video.

En un mensaje, el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven agradeció a los medios de comunicación y redes sociales que filtraron los videos de los agentes de la Policía torturando a dos detenidos. “Gracias a esta denuncia que se hizo en medios digitales, logramos conocer, investigar”. “Vamos a sancionar las conductas delictivas de servidores públicos de tres instituciones que participaron este operativo (el 14 de marzo)”.

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“Invitamos a que fortalezcamos la cultura de la denuncia, porque será de esta manera que vamos a evitar este tipo de actos deleznables se sigan cometiendo”, planteó. “Quiero enviar un exhorto respetuoso pero firme a todos los servidores públicos de las distintas instituciones que colaboramos en el estado de Chiapas a que nos conduzcamos con honestidad, a que trabajemos con rectitud, con responsabilidad”.

Por estos casos de tortura, hay diez detenidos, nueve hombres y una mujer, que laboran en tres instituciones, una de estas es la Fiscalía. “Vamos a seguir indagando en las investigaciones, para ver si hay más personas que participaron en estos hechos”. “No habrá impunidad”, prometió el Fiscal.

LL