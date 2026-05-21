La exalcaldesa de Tlalpan Alfa González se sumó al Partido Verde.

En rueda de prensa, en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, quien fuera edil por el PAN, PRI y PRD, precisó que hoy la unen al PVEM las coincidencias para luchar y contribuir en la atención de las problemáticas de la Ciudad.

“La gente quiere cercanía, quiere sentirse escuchada y ser vista. Es tiempo de sumar, de dejar la polarización a un lado, es momento de poner todo nuestro empeño para que nuestra capital y el país sigan avanzando con miras al bienestar colectivo”, comentó.

Alfa González, quien fuera edil por el PAN, PRI y PRD, precisó que hoy la unen al PVEM las coincidencias para luchar y contribuir en las problemáticas de la ciudad. Foto: Especial

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Recordó que, a lo largo de su trayectoria política, escuchar y entender lo que le importa a la gente de la Ciudad y del país ha sido su brújula. “Hoy una de las causas de la gente, de las y los jóvenes e incluso de las infancias es preservar el medio ambiente y nuestro planeta”.

Subrayó que, como mujer, madre, abogada y ciudadana, encuentra en el Partido Verde, no sólo la ruta para avanzar en la construcción de un mejor México, sino que encuentra la voluntad y las ganas para no dejar de salir a las calles de la mano de la gente y estar al tanto de lo que necesitan. “Sumo mi voz para decir y trabajar de la mano con el Partido Verde por amor, justicia y libertad”.

El líder del PVEM en la Ciudad, Jesús Sesma, le dio la bienvenida a Alfa González a la “familia verde”, y destacó que están preparados para seguir caminando, construyendo y creciendo.

Jesús Sesma dejó claro que seguirán siendo aliados de Morena y el PT, pero "lo único que queremos decir es que el Partido Verde es autónomo". Foto: Cortesía.

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“Para nosotros tu aportación al partido va a ser invaluable, no solamente por lo que representas, sino por lo que sabes de Tlalpan. Sabes lo que tiene y lo que necesita para poder crecer”, destacó.

Dejó claro que seguirán siendo aliados de Morena y el PT, pero “lo único que queremos decir es que el Partido Verde es autónomo, tiene su propia vida, su propio crecimiento, y este es un ejemplo de lo que se espera en el partido Verde para el 2027”.

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