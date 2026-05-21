Metrópoli | 21-05-26 | 14:44 | Actualizada | 21-05-26 | 14:44 |

La exalcaldesa de Tlalpan se sumó al Partido Verde.

En rueda de prensa, en las instalaciones del , quien fuera edil por el PAN, PRI y PRD, precisó que hoy la unen al las coincidencias para luchar y contribuir en la atención de las problemáticas de la Ciudad.

“La gente quiere cercanía, quiere sentirse escuchada y ser vista. Es tiempo de sumar, de dejar la polarización a un lado, es momento de poner todo nuestro empeño para que nuestra capital y el país sigan avanzando con miras al bienestar colectivo”, comentó.

Alfa González, quien fuera edil por el PAN, PRI y PRD, precisó que hoy la unen al PVEM las coincidencias para luchar y contribuir en las problemáticas de la ciudad. Foto: Especial
Alfa González, quien fuera edil por el PAN, PRI y PRD, precisó que hoy la unen al PVEM las coincidencias para luchar y contribuir en las problemáticas de la ciudad. Foto: Especial

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Recordó que, a lo largo de su trayectoria política, escuchar y entender lo que le importa a la gente de la Ciudad y del país ha sido su brújula. “Hoy una de las causas de la gente, de las y los jóvenes e incluso de las infancias es preservar el medio ambiente y nuestro planeta”.

Subrayó que, como mujer, madre, abogada y ciudadana, encuentra en el Partido Verde, no sólo la ruta para avanzar en la construcción de un mejor México, sino que encuentra la voluntad y las ganas para no dejar de salir a las calles de la mano de la gente y estar al tanto de lo que necesitan. “Sumo mi voz para decir y trabajar de la mano con el Partido Verde por amor, justicia y libertad”.

El líder del PVEM en la Ciudad, Jesús Sesma, le dio la bienvenida a Alfa González a la “familia verde”, y destacó que están preparados para seguir caminando, construyendo y creciendo.

Jesús Sesma dejó claro que seguirán siendo aliados de Morena y el PT, pero "lo único que queremos decir es que el Partido Verde es autónomo". Foto: Cortesía.
Jesús Sesma dejó claro que seguirán siendo aliados de Morena y el PT, pero "lo único que queremos decir es que el Partido Verde es autónomo". Foto: Cortesía.

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“Para nosotros tu aportación al partido va a ser invaluable, no solamente por lo que representas, sino por lo que sabes de Tlalpan. Sabes lo que tiene y lo que necesita para poder crecer”, destacó.

Dejó claro que seguirán siendo aliados de Morena y el PT, pero “lo único que queremos decir es que el Partido Verde es autónomo, tiene su propia vida, su propio crecimiento, y este es un ejemplo de lo que se espera en el partido Verde para el 2027”.

vr/cr

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