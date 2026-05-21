Metrópoli | 21-05-26 | 12:23 | Actualizada | 21-05-26 | 12:23 |

Para salvaguardar la seguridad de los asistentes al partido de ida de la final de la que disputarán los equipos Pumas y Cruz Azul, la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México desplegará a 2 mil 800 policías.

Serán mil uniformados de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito e Inteligencia e Investigación Policial, los cuales estarán apoyados con 64 vehículos oficiales, cuatro grúas, 31 motocicletas, un autobús y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Asimismo, mil 800 oficiales de la () estarán desplegados en los accesos principales al estadio Ciudad de los Deportes, en la zona de gradas, los pasillos y a nivel de cancha, para vigilar el evento y evitar que los asistentes introduzcan objetos prohibidos.

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Además, elementos de la realizarán cortes a la circulación en las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el estadio para agilizar la movilidad de asistentes y transeúntes.

Estadio Seguro. Estadio Ciudad de los Deportes. Foto: especial
Estadio Seguro. Estadio Ciudad de los Deportes. Foto: especial

SSC emite recomendaciones para asistir al partido

La SSC recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas viales las avenidas Patriotismo, San Antonio, Extremadura y de los Insurgentes.

Para el partido, que iniciará a las 20 horas de este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, se recomendó:

  • Usa ropa y calzado cómodos.
  • Ubica las salidas o rutas de emergencia.
  • Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.
  • Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.
  • Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.
  • No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.
  • En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.
  • Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.
  • Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

mahc/LL

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