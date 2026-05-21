Para salvaguardar la seguridad de los asistentes al partido de ida de la final de la Liga MX que disputarán los equipos Pumas y Cruz Azul, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará a 2 mil 800 policías.

Serán mil uniformados de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito e Inteligencia e Investigación Policial, los cuales estarán apoyados con 64 vehículos oficiales, cuatro grúas, 31 motocicletas, un autobús y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Asimismo, mil 800 oficiales de la Policía Auxiliar (PA) estarán desplegados en los accesos principales al estadio Ciudad de los Deportes, en la zona de gradas, los pasillos y a nivel de cancha, para vigilar el evento y evitar que los asistentes introduzcan objetos prohibidos.

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Además, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán cortes a la circulación en las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el estadio para agilizar la movilidad de asistentes y transeúntes.

Estadio Seguro. Estadio Ciudad de los Deportes. Foto: especial

SSC emite recomendaciones para asistir al partido

La SSC recomendó a los automovilistas utilizar como alternativas viales las avenidas Patriotismo, San Antonio, Extremadura y de los Insurgentes.

Para el partido, que iniciará a las 20 horas de este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, se recomendó:

Usa ropa y calzado cómodos.

Ubica las salidas o rutas de emergencia.

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

mahc/LL