Un total de 170 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) contratados por 13 alcaldías son capacitados para realizar labores de tránsito, serán facultados para infraccionar y estarán en las calles laborando en la primera semana de junio, estimó la directora general de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Beatriz Valdez Vázquez.

Luego de que aprueben el curso de capacitación y el acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los uniformados se sumarán a los policías de tránsito para poder operar previo a la Copa Mundial de Futbol, informó la funcionaria.

“En el momento que se publique en Gaceta al siguiente día los Agentes Autorizados para Infraccionar en las alcaldías estarán ya en servicio, nuestra proyección es que sea la primera semana de junio, justo para que tengamos días antes prácticas para enfocarnos en todas las actividades que ya vienen para el Mundial”, detalló.

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En entrevista con EL UNIVERSAL sobre la capacitación que se brinda a uniformados de la PBI y PA designados a la seguridad en 13 alcaldías de la Ciudad de México, Valdez Vázquez dijo que “el Mundial fue el foco que nos hace tener este proyecto para mejorar todos los desplazamientos”.

Y agregó que “lo que buscamos con este proyecto es que todas estas actividades que está impulsando hoy el gobierno en el sentido del futbol sean eventos que se puedan llevar de manera ordenada, tanto para los que ya vivimos en la Ciudad como para todos los visitantes a este evento”.

El curso comenzó el pasado 4 de mayo y terminará el 22, es impartido a 170 mujeres y hombres en las instalaciones de la Universidad de la Policía (Unipol).

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Se les instruye en la normatividad —Ley General de Seguridad Vial, Ley de Movilidad, Reglamento de Movilidad y de Tránsito—, clases para la aplicación de la misma y para el uso de las hand-held, así como de escalamiento de conflictos con judo verbal.

El coordinador general de la Unipol, Gabriel Reyes, estimó que de los 170 cursantes, la capacitación sea aprobada por 85% o 90%. Los seleccionados no tienen antecedentes en ninguna área de sanciones, puntualizó.

“Se hizo una selección, no son improvisados, y no es un tema improvisado, se cumplió mucho el perfil de los elementos, que ya tuvieran experiencia en el campo, en contacto con el ciudadano, ver que no tuviera ningún antecedente en ninguna de nuestras áreas de Asuntos Internos, Jurídico, Derechos Humanos o Género, se cuidó todo eso, verificamos que tuvieran los exámenes de control de confianza aprobados y vigentes, todo eso, hubo un filtro antes de que vinieran aquí”, dijo Reyes.

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Si bien esta especialización a los policías se debió al Mundial de Futbol, los elementos que pasen el examen para convertirse en Agentes Autorizados para Infraccionar continuarán sus labores hasta el 31 de diciembre de 2026. Luego se evaluará esta primera etapa para darle continuidad, informó la directora general de Normatividad.

Serán 10 Agentes Autorizados para Infraccionar desplegados por alcaldía, con lo que autoridades estiman que cinco laboren usando los dispositivos para infraccionar (handheld), mientras otros cinco policías están de descanso; sin embargo, esto puede variar, señaló.

Dichos agentes no serán integrados a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, seguirán siendo personal de las alcaldías, aclaró la funcionaria.

“El proyecto va más allá de sólo darles Agentes Autorizados para Infraccionar, sino que cada alcaldía tiene identificadas problemáticas viales y en este caso nos las hicieron llegar, estamos todavía en el proceso de analizar las problemáticas viales, porque todo esto va con un seguimiento, un asesoramiento y un cuidado por Tránsito”, explicó Valdez Vázquez.

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El pasado 5 de Mayo, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, dijo que eran 12 alcaldías que se habían sumado al proyecto —pues es personal contratado por ellas—, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Descartó que haya un riesgo de corrupción, pero estarán muy vigilantes con el personal.

Según el acuerdo 40/2024 de la SSC, hay 551 agentes que pueden sancionar con las handheld.

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cdm