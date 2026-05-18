La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un hombre identificado como Hugo “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un caso de secuestro exprés agravado ocurrido en calles de la colonia Lomas de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2025, cuando dos sujetos habrían amagado con un arma de fuego a un automovilista que se encontraba dentro de un vehículo estacionado. Según la carpeta de investigación, los agresores pretendían despojarlo de la unidad.

La Fiscalía capitalina señaló que, una vez dentro del automóvil, uno de los implicados tomó el control de la conducción, mientras el otro golpeó a la víctima hasta obligarla a descender del vehículo.

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Tras diversos actos de investigación, el Ministerio Público estableció la probable participación de Hugo “N” en los hechos, por lo que solicitó una orden de aprehensión que fue ejecutada el pasado 12 de mayo por agentes de la Policía de Investigación en calles de la misma alcaldía.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control.

Durante la audiencia celebrada este lunes 18 de mayo, la Fiscalía presentó como datos de prueba análisis de cámaras de videovigilancia y el reconocimiento realizado por la víctima, elementos que fueron considerados por la autoridad judicial para dictar la vinculación a proceso por el delito de secuestro exprés agravado.

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Además, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La dependencia capitalina agregó que el imputado también estaría relacionado con otras indagatorias por hechos similares registrados en la zona norte de la Ciudad de México.

La Fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Hugo “N” deberá ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

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