Los responsables Oficiales de Protección Civil (ROPC) encargados de elaborar los planes de contingencia para establecimientos mercantiles de bajo riesgo en la Ciudad de México, durante la Copa del Mundo 2026, podrán cobrar hasta 15 mil pesos de honorarios.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) en el “Acuerdo por el que se dan a conocer los aranceles a los cuales los responsables Oficiales de Protección Civil, tendrán que sujetar el cobro de sus honorarios con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026” que se publicó este lunes en la Gaceta Oficial.

En el documento se establece que aquellos establecimientos mercantiles de bajo riesgo que con motivo del Copa Mundial de FIFA 2026 decidan realizar ampliaciones y/o modificaciones a sus superficie y aforo, deberán contar con un Plan de Contingencias Temporal, el cual deberá ser elaborado por una persona física con registro y autorización para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil de mediano y/o de alto riesgo.

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“En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, esta Ciudad será una de las sedes del mayor evento deportivo de fútbol, en la cual los diversos establecimientos mercantiles de bajo riesgo buscarán formar parte de los espacios en los que serán proyectados los diversos partidos, y que para ello deberán dar cumplimiento a las acciones de prevención en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que emita esta dependencia”, detalla el acuerdo.

Además de la elaboración del Plan de Contingencias, se deberá incluir la capacitación de Brigadas Multifuncionales de conformidad con la Norma Técnica NT-SGIRPC-CAP-006-3-2024; capacitación a brigadistas en materia de Protección Civil, o la que la sustituya; la planeación, ejecución y evaluación del simulacro en su caso; y la presentación del Plan de Contingencias Temporal ante alcaldía, la notificación posterior a la Secretaría, así como el aviso de culminación del mismo.

En abril pasado, la SGIRPC publicó el Acuerdo en el que se dieron a conocer los lineamientos en materia de protección civil para establecimientos mercantiles que se encuentren dentro de la periferia de los festivales futboleros, el estadio Ciudad de México, así como del Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026.

dmrr