Nezahualcóyotl, Méx. - “Y la carencia arriba y los salarios abajo…” Con ese grito de rebeldía que ha coreado durante más de tres décadas, Panteón Rococó llegará al Deportivo Ciudad Jardín el próximo sábado 30 de mayo a las 20:30 horas. El concierto es gratuito y forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

El ayuntamiento de Nezahualcóyotl informó que será sede del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con la presentación estelar de la banda de ska mexicana Panteón Rococó

Llegará Panteón Rococó a Nezahualcóyotl; concierto será gratuito. Foto: Especial.

Ese concierto es parte de la Estrategia Nacional de Paz impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la cual busca recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia comunitaria y acercar actividades artísticas y culturales de calidad a las comunidades de todo el país, dijo el alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo.

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El Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla la realización de 200 eventos gratuitos en todo el territorio nacional, con conciertos, actividades culturales y expresiones artísticas de distintos géneros musicales como regional mexicano, rock, jazz, hip-hop, electrónica y fusiones urbanas, con lo que se pretende acercar el arte y la cultura a alrededor de siete millones de jóvenes.

Llegará Panteón Rococó a Nezahualcóyotl; concierto será gratuito. Foto: Especial.

Con más de tres décadas de trayectoria, Panteón Rococó se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del ska mexicano y latinoamericano, reconocida por su energía en el escenario y por canciones que han marcado a distintas generaciones, por lo que se espera gran asistencia de público.

El gobierno local invita a la población a disfrutar de este gran concierto en un ambiente familiar y de apropiación positiva del espacio público.

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