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El presidente cubano, , agradeció a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el envío de la ayuda solidaria a la isla.

En X, Díaz-Canel expresó "nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, , por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa".

Añadió que "en tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que #CubaNoEstáSola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera". Mencionó que "en nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de #México y #Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño".

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"Este donativo, que llega en días muy difíciles para #Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región", agregó el líder cubano.

Un barco mercante con ayuda humanitaria de México y Uruguay atracó este lunes en la bahía de La Habana para apoyar al pueblo cubano,

El Asian Katra, con bandera de Panamá, entró pasadas las 9.30 hora local (13.30 GMT) por la estrecha bocana de la bahía y media hora después atracaba en uno de los muelles con 1.672 toneladas de ayuda mexicana, principalmente alimentos y artículos de aseo, y de Uruguay, exclusivamente productos de alimentación.

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desa/rmlgv

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