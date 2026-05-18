Montiel rechaza posible candidatura de Inzunza al gobierno de Sinaloa; descarta aceptar "candidatos con mala reputación"

La presidenta nacional de Morena, , se posicionó en contra de aceptar la entrada y una posible candidatura del exboxeador Jorge “El Travieso” Arce al partido guinda, no solo por su pasado político, sino por haber sido acusado de delitos graves.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista afirmó que la decisión de incluirlo o no será de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a cargo de Citlalli Hernández, pero con decisiones colegiadas.

“Mi opinión, como parte de la Comisión de Elecciones, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena. Mi postura como presidenta de Morena es que no debe aceptarse no solo por su postura política, sino por sus acciones previas”, dijo Montiel Reyes.

Hace unos días, el exboxeador apareció en un video con la diputada federal de Morena Diana Karina Barreras, afirmando que estaban listos para trabajar juntos desde Morena para ganar las elecciones de 2027, en Sonora.

El video encendió rápidamente las opiniones en contra dentro de Morena, luego de que en 2024 fuera candidato del PAN para ser diputado federal por el estado (perdió contra la diputada Barreras) y se sumara a las acusaciones contra Morena al considerarlo “un narco partido”.

Recientemente, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aclaró que Arce no milita en Morena y que el partido se reserva el derecho de admisión en casos como estos.

