La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el congelamiento de las cuentas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se dio de manera preventiva y rechazó que la dependencia lo esté investigando.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran (…) Ahí se va a explicar en el documento”.

La Mandataria federal afirmó que éste plantea que el bloqueo se dio de manera preventiva, “dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”.

Además, rechazó que exista una investigación de la UIF contra Rocha Moya, pues aseguró que “son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”.

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