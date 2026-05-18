Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:54 AM Sheinbaum critica al gobierno de Maru Campos por intentar “evitar la manifestación” que realizó Morena el pasado sábado para exigir juicio político en contra de la mandataria estatal.

Nación 08:34 AM Sheinbaum descarta que las resoluciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación generen incertidumbre jurídica; resalta que los ministros incluso han fallado en contra del SAT.

Nación 08:30 AM El congelamiento de cuentas que realizó la UIF a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses es preventivo, explica Sheinbaum; “son mecanismos automáticos”, indica.



Nación 08:27 AM “¿Por qué están interesados tanto en México? Que atiendan allá primero”: Sheinbaum sobre funcionarios estadounidenses que acusan una presunta “narcopolítica” en el país.

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Nación 08:25 AM La Mandataria federal subraya que Estados Unidos no puede operar en territorio mexicano; “se llama soberanía”, asegura. “Nos pueden ayudar con información, pero sobre todo ayúdennos allá: eviten que entren armas en México, reduzcan el consumo”, pide.



Nación 08:22 AM La Presidenta reitera que, si hay pruebas en el caso Rocha Moya, la Fiscalía General de la República deberá proceder. “No hacemos pacto de ningún tipo, con criminales ni de cuello blanco ni criminales de la delincuencia organizada”, sostiene.



Nación 08:19 AM “El presidente Trump lo ha dicho [que México está gobernado por los cárteles], pero cuando hablamos nunca me lo ha dicho a mí”, dice Sheinbaum sobre las críticas de su homólogo estadounidense.

Nación 08:18 AM Sheinbaum se lanza contra los “comentócratas” que acusan a Morena de ser un “narcopartido”; descarta que su gobierno sostenga algún vínculo con asociaciones delictivas.

Nación 08:14 AM “Ningún riesgo, fue una decisión de ellos”: Sheinbaum sobre Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios de Rubén Rocha Moya, quienes se entregaron a las autoridades de Estados Unidos tras los señalamientos de presunto narcotráfico en su contra.

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Nación 08:09 AM La Presidenta condena que durante el “periodo neoliberal” se privatizaron instituciones públicas del país; “lo que construyó el pueblo de México, con su esfuerzo, fue entregado a privados”, acusa.

Nación 08:02 AM Luisa Alcalde prevé que esta reforma para posponer la elección judicial podría ser aprobada, a más tardar, durante el mes de junio. Se evalúa enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Nación 07:46 AM Van por reforma para posponer elección judicial y simplificar boletas Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, presenta la iniciativa para posponer la elección judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. De acuerdo con la propuesta, las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios(2030, 2033, 2036...) para renovar las vacantes que se vayan generando. Alcalde Luján también anuncia que se propondrá una reducción del número de candidatos por Poder para facilitar la elección. Por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes había 81 candidaturas, ahora se reduce a 54; en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) pasaría de 45 a 30. Otro punto de la reforma es implementar un programa de capacitación permanente obligatoria para todos los jueces y magistrados.

Nación 07:37 AM Sheinbaum anuncia que presentará al Congreso de la Unión una propuesta para posponer la elección judicial a 2028.

Nación 07:32 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal está acompañada del titular de Profeco, Iván Escalante; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien se desempeña como coordinador de políticas de la Presidencia de la República.

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