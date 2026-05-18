Más Información

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

El ajolote: entre el uso político y la extinción

El ajolote: entre el uso político y la extinción

Rey Felipe VI asistirá al Mundial 2026 en México; presenciará el España vs Uruguay en Guadalajara

Rey Felipe VI asistirá al Mundial 2026 en México; presenciará el España vs Uruguay en Guadalajara

Masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de Puebla

Masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de Puebla

Caen dos sujetos ligados a ataque armado contra elementos de Protección Federal en Tamaulipas; un policía falleció

Caen dos sujetos ligados a ataque armado contra elementos de Protección Federal en Tamaulipas; un policía falleció

Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU; agresores impactaron contra los uniformados en Tamaulipas, informan

Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU; agresores impactaron contra los uniformados en Tamaulipas, informan

Cosa juzgada divide a ministras de la SCJN; Lenia Batres y Yasmín Esquivel chocan por revisión de casos

Cosa juzgada divide a ministras de la SCJN; Lenia Batres y Yasmín Esquivel chocan por revisión de casos

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

“La gente quiere que la 4T continúe en Sonora”

“La gente quiere que la 4T continúe en Sonora”

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

Chihuahua, primer campo de batalla rumbo a 2027; PAN y Morena ensayan sus primeros lances

El rey de España viajará el próximo 26 de junio a Guadalajara (México) para presenciar el partido de fútbol que disputarán la selección española y la de Uruguay en la fase de grupos del , según han anunciado este lunes fuentes de Zarzuela.

Felipe VI atiende así las invitaciones cursadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante sendas misivas dirigidas al jefe del Estado.

El monarca ha confirmado ya a Sheinbaum e Infantino que acepta su invitación para a ese encuentro de la Copa del Mundo, que se disputará en la ciudad mexicana de Guadalajara, han añadido desde la Casa Real.

En la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

Lee también

Sheinbaum envía la invitación al Rey Felipe VI

El pasado mes de marzo Sheinbaum confirmó que había enviado una invitación a Felipe VI para asistir al Mundial y explicó que se habían remitido similares invitaciones a todos los países con los que México mantiene relaciones.

La noticia salió a la luz en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con España.

El envío de la carta se produjo antes de que el rey reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un “gesto de acercamiento”, aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Lee también

Después, en abril, la presidenta de México viajó a Barcelona para participar en la cumbre en defensa de la democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

LL

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World