Un crucero en el que unas mil 700 personas permanecieron confinadas el miércoles en la ciudad francesa de Burdeos por un brote de gastroenteritis continuará su viaje este jueves como estaba previsto inicialmente, informó la administración portuaria.

Consultada por AFP, la capitanía portuaria informó que la salida del crucero Ambition, actualmente amarrado a un muelle del centro de la ciudad, está prevista para las 18H00 (16H00 GMT) durante la marea alta en el río Garona, lo que facilita la navegación.

Propiedad de la firma naviera británica Ambassador Cruise Line, el Ambition zarpó de las islas Shetland, al norte de Escocia, el 6 de mayo y había hecho escala anteriormente en Belfast, Liverpool y Brest, donde a principios de semana se habían notificado "síntomas digestivos" entre algunas de las mil 233 personas a bordo, en su mayoría pasajeros británicos e irlandeses de edad avanzada.

Lee también Confinan a mil 700 personas en otro crucero, ahora en Francia, por brote gastrointestinal; reportan un muerto

Una de esas personas, de 92 años de edad, falleció el lunes a bordo del crucero a causa de una parada cardíaca, que según las autoridades no guardó relación con el brote de gastroenteritis.

Ante la preocupación internacional en torno al hantavirus, del que se ha detectado un foco en un crucero que zarpó de Argentina, y ante la "falta de información" inicial sobre la situación médica a bordo, el barco había sido puesto en cuarentena a su llegada a Burdeos, el miércoles por la mañana, por decisión de autoridades del departamento de Gironda.

Tras confirmarse mediante análisis de laboratorio que se trató de "un episodio de gastroenteritis de origen viral" a bordo, la prohibición de desembarcar fue levantada el miércoles por la noche por las autoridades.

Lee también Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

La naviera británica había anunciado en Facebook la reanudación de las excursiones programadas en tierra para los pasajeros en buen estado de salud y el mantenimiento de "procedimientos de vigilancia médica y de aislamiento" para las personas con síntomas.

Según su itinerario original, el buque debe dirigirse hacia el norte de España antes de regresar a Liverpool el 22 de mayo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss