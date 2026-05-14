Más Información

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

Moody’s podría bajar calificación de México tras ajuste de S&P, prevé Banamex; la tiene en “Baa2” con perspectiva negativa

Moody’s podría bajar calificación de México tras ajuste de S&P, prevé Banamex; la tiene en “Baa2” con perspectiva negativa

Un en el que unas mil 700 personas permanecieron confinadas el miércoles en la ciudad francesa de Burdeos por un brote de continuará su viaje este jueves como estaba previsto inicialmente, informó la administración portuaria.

Consultada por AFP, la capitanía portuaria informó que la salida del crucero Ambition, actualmente amarrado a un muelle del centro de la ciudad, está prevista para las 18H00 (16H00 GMT) durante la marea alta en el río Garona, lo que facilita la .

Propiedad de la firma naviera británica Ambassador Cruise Line, el Ambition zarpó de las islas Shetland, al norte de Escocia, el 6 de mayo y había hecho escala anteriormente en Belfast, Liverpool y Brest, donde a principios de semana se habían notificado "síntomas digestivos" entre algunas de las mil 233 personas a bordo, en su mayoría pasajeros británicos e irlandeses de edad avanzada.

Lee también

Una de esas personas, de 92 años de edad, falleció el lunes a bordo del crucero a causa de una parada cardíaca, que según las autoridades no guardó relación con el brote de gastroenteritis.

Ante la preocupación internacional en torno al , del que se ha detectado un foco en un crucero que zarpó de , y ante la "falta de información" inicial sobre la situación médica a bordo, el barco había sido puesto en cuarentena a su llegada a Burdeos, el miércoles por la mañana, por decisión de autoridades del departamento de Gironda.

Tras confirmarse mediante análisis de laboratorio que se trató de "un episodio de gastroenteritis de origen viral" a bordo, la prohibición de desembarcar fue levantada el miércoles por la noche por las autoridades.

Lee también

La naviera británica había anunciado en la reanudación de las excursiones programadas en tierra para los pasajeros en buen estado de salud y el mantenimiento de "procedimientos de vigilancia médica y de aislamiento" para las personas con síntomas.

Según su itinerario original, el buque debe dirigirse hacia el norte de antes de regresar a Liverpool el 22 de mayo.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados. Foto: Especial / IMSS

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park