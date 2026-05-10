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Los pasajeros estadounidenses evacuados de un afectado por un brote mortal de no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró este domingo un alto funcionario del Departamento de Salud.

Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), también instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. "Esto no es ", dijo.

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Washington anunció el viernes que organizaría un vuelo de repatriación para los 17 estadounidenses que se encontraban a bordo del "", donde tres pasajeros han fallecido y otros han enfermado.

El barco ha llegado a las , en España. Los pasajeros estadounidenses (todos ellos asintomáticos) serán trasladados a un centro especializado en el estado rural de Nebraska, pero no necesariamente serán puestos en cuarentena, explicó Bhattacharya el domingo en el programa "Estado de la Unión", en CNN.

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