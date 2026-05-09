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El director de la (OMS) aseguró este sábado a la población de la isla española de Tenerife que la llegada inminente del crucero afectado por un brote de representa un riesgo "bajo".

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una carta abierta dirigida a los habitantes de esa isla del archipiélago de las Canarias.

"Agradecí personalmente al presidente del gobierno, [Pedro] Sánchez, la decisión de España de recibir este barco. La califiqué de acto de solidaridad y deber moral. Porque eso es exactamente lo que es", añadió.

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El crucero , de bandera neerlandesa, debe llegar a Tenerife al amanecer del domingo.

Ghebreyesus se entrevistará este sábado en Madrid con a las 16H00 (14H00 GMT), una hora antes de lo anunciado inicialmente.

Luego volará a las Canarias, acompañado de los ministros españoles de Interior y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska y Mónica García, para coordinar el domingo la evacuación de unas 150 personas a bordo.

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Tres pasajeros del barco (un matrimonio neerlandés y una mujer alemana) han fallecido, mientras que otros se han contaminado con este virus, que normalmente se propaga por roedores.

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona (la denominada ) ha sido confirmada entre quienes han dado positivo, lo que ha alimentado la preocupación internacional.

También ha despertado temores en la población de las , y por ello las autoridades locales se han negado a permitir que el buque atraque, y en cambio decidieron que permanezca fondeado en alta mar,cuando llegue.

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"Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra 'brote o ' y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento", apuntó el jefe de la OMS en su mensaje.

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave".

"Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló.

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"Esta es la evaluación de la , y no la hacemos a la ligera", indicó.

"En este momento, no hay pasajeros con síntomas a bordo. Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado", sostuvo.

De acuerdo con el plan diseñado, los pasajeros "serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen".

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