Más Información
Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"
BTS en Palacio Nacional: minuto a minuto del encuentro entre la banda de K-Pop con Sheinbaum y con sus fans
Enrique Inzunza, senador acusado de narcotráfico por EU, anuncia ausencia a sesión legislativa; estas serían las sanciones
SRE mandó nota diplomática a EU sobre caso Rocha, informa Sheinbaum; pide sustentar pruebas contra el gobernador con licencia
Cae "Don Ramón", líder de "Los Linos"; célula delictiva está relacionada con extorsiones, narcomenudeo y homicidios en Morelos
Sheinbaum pide a director del IPN explicar qué "problemas" hubo con fundación; propone consulta para renovar dirección
Un avión ambulancia que traslada a dos casos sospechosos de hantavirus desde Cabo Verde hizo escala en Canarias este miércoles para reparar la "burbuja de aislamiento" de una de las personas, informó a AFP una fuente del gobierno regional del archipiélago español.
"No era repostaje (...). Tenían estropeada una burbuja de aislamiento de un paciente y paraban para arreglarla", indicó la fuente, que añadió que Marruecos denegó la escala. Nadie subirá ni descenderá de la nave, que seguirá su itinerario previsto hacia Países Bajos, precisó.
Evacúan en avión a 3 pacientes sospechosos de hantavirus en crucero MV Hondius; aterrizan en aeropuerto de Gran Canaria
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]