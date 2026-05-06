Un avión ambulancia que traslada a dos casos sospechosos de hantavirus desde Cabo Verde hizo escala en Canarias este miércoles para reparar la "burbuja de aislamiento" de una de las personas, informó a AFP una fuente del gobierno regional del archipiélago español.

"No era repostaje (...). Tenían estropeada una burbuja de aislamiento de un paciente y paraban para arreglarla", indicó la fuente, que añadió que Marruecos denegó la escala. Nadie subirá ni descenderá de la nave, que seguirá su itinerario previsto hacia Países Bajos, precisó.

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