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Un avión ambulancia que traslada a dos casos sospechosos de desde Cabo Verde hizo escala en Canarias este miércoles para reparar la "burbuja de aislamiento" de una de las personas, informó a AFP una fuente del gobierno regional del archipiélago español.

"No era repostaje (...). Tenían estropeada una burbuja de aislamiento de un paciente y paraban para arreglarla", indicó la fuente, que añadió que Marruecos denegó la escala. Nadie subirá ni descenderá de la nave, que seguirá su itinerario previsto hacia , precisó.

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