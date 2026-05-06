Nairobi. Las autoridades sanitarias de Cabo Verde confirmaron este miércoles la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer el hantavirus por el brote detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta el país africano, como ya adelantó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La operación se llevó a cabo durante la mañana, con la participación de "un amplio equipo y un fuerte dispositivo de seguridad", indicó en un comunicado el Ministerio de Salud de este país insular de África occidental.

Los tres pacientes del buque MV Hondius fueron trasladados "de forma segura" en dos ambulancias al Aeropuerto Internacional Nelson Mandela de la capital caboverdiana, Praia, a cuyo puerto marítimo las autoridades prohibieron acceder al crucero por motivos de "seguridad pública nacional".

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En el aeropuerto, los tres afectados embarcaron en dos aviones ambulancia que despegaron alrededor de las 11:00 hora local (10:00 GMT) con equipos médicos especializados a bordo.

"El destino de los tres pacientes, una mujer y dos hombres, es Países Bajos, y el paciente británico continuará su viaje a su país de origen como destino final", precisó el Ministerio de Salud.

Respecto al barco, las autoridades sanitarias caboverdianas remarcaron que, "habiendo concluido esta fase, desde el punto de vista sanitario, el barco se encuentra en condiciones de continuar su viaje".

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Aviones aterrizan en Canarias

Aviones aterrizaron en Canarias Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde durante la evacuación de pasajeros de un crucero afectado por un foco de hantavirus aterrizó este miércoles en las Islas Canarias, constató un periodista de la AFP.

El avión ambulancia, cuya llegada al archipiélago español no se había mencionado hasta ahora, aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria poco antes de las 15H30 GMT.

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