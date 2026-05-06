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La presidenta anunció que la presentación del vehículo eléctrico “Olinia” se llevará a cabo el próximo 7 de junio, y reveló que para su producción se busca la asociación con una empresa privada.

Olinia es la primera armadora de mini vehículos eléctricos desarrollados en México, cuyo objetivo es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de millones de mexicanos y mexicanas.

El proyecto está coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM)

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“La próxima semana viene Roberto (Capuano Tripp, coordinador del proyecto),a presentar ya el prototipo de Olinia. Lo vamos a presentar con su gran evento el 7 de junio. Ya lo van a poder ver, poder subir. Es el prototipo final y a partir de ahí empieza el proceso de producción.

“¿Qué estamos haciendo para el proceso de producción? Queremos una asociación con una empresa privada, se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción ya del .

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto Olinia, ha adelantado que el costo de este vehículo eléctrico será de entre 90 mil y 150 mil pesos.

em/apr

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