Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; "la decisión es por la seguridad del país", asegura

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Al calificarlo como un "proyecto hermoso", la presidenta informó que se busca tener los primeros a mediados del próximo año, para que a partir de ahí iniciar el desarrollo de la producción de estos vehículos, cuyo costo no superará los 150 mil pesos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que estos automóviles serán eléctricos, por lo que no contaminan, y los cuales se podrán conectar en cualquier conexión de cualquier lugar.

Destacó que son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando en el desarrollo de este automovil.

Características del auto eléctrico "Olinia"

"Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando ya en Puebla desde hace ya meses y su objetivo es tener los a mediados del próximo año. Esa fue la tarea que le dimos, para que a partir de ahí podemos empezar a desarrollar la producción de estos vehículos.

"¿Qué tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos. Entonces por eso hicieron una investigación de campo tan profunda. De ahí viene el diseño, la ingeniería de detalle, todo lo que están desarrollando, y pues el costo del vehículo tiene que ser menor a cualquier vehículo comercial en su tipo".

En , la Mandataria federal señaló que la producción de este automóvil es un reto bastante importante para las y los científicos mexicanos, pero, indicó, "estamos seguros o segura, que lo van a cumplir".

