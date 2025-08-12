Más Información

México entrega a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

México entrega a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

Narcotráfico e impunidad, los retos clave en derechos humanos en México: Departamento de Estado de EU; presenta su informe anual

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

La embajada de Estados Unidos en México destacó la detención de 27 personas integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación () en Aguascalientes, en una operación que fue calificada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) como una operación de “alto riesgo”.

En este operativo participaron autoridades estatales y federales. La embajada, a cargo de Ronald Johnson, retomó la publicación de la INL en la que señaló que las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de esta Oficina y del FBI “las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”.

“En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una , en Aguascalientes”, destacó INL.

Lee también

“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, se añadió.

Como parte de la estrategia de contra el crimen organizado, la embajada de ese país en México señaló recientemente que a las organizaciones de la delincuencia también se le combate rastreando dinero, no solo con policías, investigadores y fiscales.

La embajada destacó que la INL impulsa, entre otros temas como capacitaciones, el trabajo conjunto con bancos, reguladores y expertos para negarle acceso al sistema financiero.

Lee también

Embajada de EU en México destaca detención de 27 miembros del CJNG en Aguascalientes. Foto: X @StateINL
Embajada de EU en México destaca detención de 27 miembros del CJNG en Aguascalientes. Foto: X @StateINL

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses