Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

La embajada de Estados Unidos en México destacó la detención de 27 personas integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, en una operación que fue calificada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) como una operación de “alto riesgo”.

En este operativo participaron autoridades estatales y federales. La embajada, a cargo de Ronald Johnson, retomó la publicación de la INL en la que señaló que las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de esta Oficina y del FBI “las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”.

“En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes”, destacó INL.

“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, se añadió.

Como parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos contra el crimen organizado, la embajada de ese país en México señaló recientemente que a las organizaciones de la delincuencia también se le combate rastreando dinero, no solo con policías, investigadores y fiscales.

La embajada destacó que la INL impulsa, entre otros temas como capacitaciones, el trabajo conjunto con bancos, reguladores y expertos para negarle acceso al sistema financiero.

Embajada de EU en México destaca detención de 27 miembros del CJNG en Aguascalientes. Foto: X @StateINL

