Después de la reunión que tuvo el viernes pasado con los empresarios y las empresarias del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a este sector como “clave” para ambos países.

“El sector privado es clave para impulsar la prosperidad y avanzar en las prioridades compartidas entre Estados Unidos y México. Reconocí sus importantes contribuciones en ambos frentes”, expresó el diplomático en sus redes.

Añadió que este diálogo, impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayuda a generar oportunidades y a fortalecer la seguridad.

“No puede haber seguridad duradera sin prosperidad, ni prosperidad sin seguridad. El sector privado desempeña un papel fundamental en ambas”, escribió.

En la reunión, los empresarios y las empresarias del CCE hablaron de la importancia del diálogo para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad, el crecimiento y la prosperidad.

Tras reunión con el CCE, Ronald Johnson reconoce a empresarios de México. Foto: Especial

