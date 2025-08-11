Más Información

Después de la reunión que tuvo el viernes pasado con los empresarios y las empresarias del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el embajador de Estados Unidos en México, , reconoció a este sector como “clave” para ambos países.

“El sector privado es clave para impulsar la prosperidad y avanzar en las prioridades compartidas entre Estados Unidos y México. Reconocí sus importantes contribuciones en ambos frentes”, expresó el diplomático en sus redes.

Añadió que este diálogo, impulsado por el mandatario estadounidense y la presidenta ayuda a generar oportunidades y a fortalecer la seguridad.

“No puede haber seguridad duradera sin prosperidad, ni prosperidad sin seguridad. El sector privado desempeña un papel fundamental en ambas”, escribió.

En la reunión, los empresarios y las empresarias del CCE hablaron de la importancia del diálogo para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad, el crecimiento y la prosperidad.

Tras reunión con el CCE, Ronald Johnson reconoce a empresarios de México. Foto: Especial
Tras reunión con el CCE, Ronald Johnson reconoce a empresarios de México. Foto: Especial

