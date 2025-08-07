El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el titular la de Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, participaron en la jubilación de blcaninos que sirvieron en la seguridad compartida de ambos países.

El diplomático estadounidense dijo que se honró la jubilación de "valientes héroes de cuatro patas".

"Estás unidades caninas son cruciales para proteger a nuestras naciones: detectan drogas, armas, dinero en efectivo e incluso rescatan vidas tras desastres naturales ", destacó Jonhson.

Añadió que solo uno de estos perritos recibió 99 alertas "de impactó significativo", además que interceptó casi 50 mil "pastillas de fentanilo mortales".

Desde 2023, señaló el diplomático estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha donado 269 perros a México "como parte de nuestra cooperación en materia de seguridad".

Dicha colaboración, de acuerdo con el embajador, es la que promueven los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump para fortalecer la seguridad en las dos naciones.

"Rendimos homenaje a estos leales héroes", aseveró.

Ronald Johnson y Alejandro Gertz Manero "jubilan" a héroes de cuatro patas. Foto: Especial

