, embajador de Estados Unidos en México, destacó la coordinación en entre ambos países, que da resultados como el freno al flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal.

Esto, luego de que la presidenta insistió en su mañanera de este miércoles que debe hacer su parte contra el tráfico de armas.

"Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida", escribió el embajador Johnson en sus redes sociales.

Añadió que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de ambas naciones.

En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que Estados Unidos debe hacer su parte contra el tráfico de armas y desconoció si la embajada estadounidense en nuestro país realiza supuestas llamadas a asesores políticos para preguntar sobre la posibilidad política del actor Eduardo Verástegui.

Reiteró que el embajador de Estados Unidos en México “ha sido muy respetuoso [...] Y no tenemos conocimiento que se esté metiendo en un asunto político”.

