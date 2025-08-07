La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al reconocimiento que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por la reducción del flujo de fentanilo.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la colaboración y coordinación con Estados Unidos contra está droga sintética, e insistió en que el cruce de fentanilo, de octubre a la fecha, se ha reducido en 50%, además que ha sido reconocido por autoridades estadounidenses

"Ayudamos, hasta por razones humanitarias a que no llegue fentanilo a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a Estados Unidos ni a México, ni a ningún lado el fentanilo ilegal, que pueda hacer daño a las familias, a los jóvenes, a las personas" dijo la Mandataria federal.

Lee también Embajador Johnson destaca coordinación entre México y EU; "hay resultados en tráfico de armas, fentanilo y migrantes", asegura

"Nosotros trabajamos todos los días para la seguridad del pueblo de México, esa es nuestra tarea, servirle al pueblo, y en materia de seguridad es reducir los índices delictivos; homicidios, robo de vehículo, robo a transportista, extorsión, reducir todos los delitos", dijo al destacar la estrategia de seguridad de su gobierno.

Embajador de EU destaca coordinación con México

El embajador de Estados Unidos en México destacó el miércoles la coordinación en seguridad entre ambos países para dar resultados conjuntos.

Lee también Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

"Frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida", declaró el diplomático estadounidense en sus redes.

Agregó que Sheinbaum y el mandatario Donald Trump impulsan una estrategia conjunta, que prioriza la seguridad de ambos países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr