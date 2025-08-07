Da libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Más Información

La jueza Martha Patricia Rodriguez dio libertad absolutoria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño "La Mojón", señalada por las autoridades como .

"La Mojón" es sobrina de los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales .

Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, , notificó de la resolución.

Con base a la causa penal CP0004/2018, la jueza Rodríguez Salinas ordenó su liberación.

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es señalada por los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado.

apr

