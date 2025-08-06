Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

"Con la primera ejecución de un narcotraficante mexicano en los EU, en automático se iban a generar en México actos de narcoterrorismo", consideró David Saucedo, experto en seguridad en el programa Con los de Casa, junto al Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte y a la columnista Maite Azuela.

"No podían ejecutar a "El Mayo", no porque no se lo mereciera, no porque fuera una buena persona, seguramente en libertad ahorita estaría mandando a matar al día a N personas, no por nada de eso, sino porque el asesinato de un narcotraficante mexicano iba a generar una inestabilidad en México terrible", aseguró.

El experto consideró que el país obtuvo "una victoria" al convencer a los norteamericanos de no solicitar la pena de muerte para Ismael "El Mayo" Zambada, capo del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, narcotraficante acusado de orquestar el asesinato en México del agente especial de la Administración Antidrogas (DEA) Enrique Kiki Camarena Salazar, y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.

Lee también El Mayo, Caro y El Viceroy libran la pena de muerte

David Aponte, David Saucedo y Maite Azuela en Con los de Casa. Foto: Paola Reyes/EL UNIVERSAL

Dijo que el tema de las negociaciones de los narcos genera mucha indignación en México, sin embargo, consideró que en el país hay un esquema de negociaciones "oculto e hipócrita", donde a "excepción de "El Mayo" y "El Mencho", todos (los narcotraficantes) estuvieron en cárceles y obtuvieron sentencias absolutorias de jueces y magistrados o escaparon de prisión".

El especialista comentó que los tres narcos libres de pena de muerte en EU, ya están en negociaciones con autoridades estadounidenses.

"Ya están en platicas muy avanzadas para solicitar algo similar a lo que tuvo Ovidio (Guzmán), reducciones de sentencia, no ir a una prisión de alta seguridad, que familiares de ellos vivan en EU para que no sufran alguna represaría, a cambio de geolocalización, datos, rutas, información sobre la operación de estos Cárteles, también acerca de personajes del empresariado o de la élite político-militar mexicanos que estén operando con los Cárteles".

Lee también Indagan venganza por decomisos de huachicol tras asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas

Mira aquí el programa completo:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc