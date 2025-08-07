Más Información
Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa
Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán
Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 7 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Polo de desarrollo en Michoacán ya está en marcha, asegura Ramírez Bedolla
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, aseguró que el polo de desarrollo en el estado ya está en marcha, para sumarse al Plan México. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas en el país
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la inversión de más de 12 mil millones de pesos en nuestro país por parte de cuatro empresas farmacéuticas: Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Laboratorios Carnot. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Cofepris va por prohibir diversos productos dañinos a la salud, adelanta Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prepara diversas publicaciones para prohibir productos dañinos a la salud. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Con Omar Reyes al frente de la UIF se reforzarán las investigaciones de lavado de dinero: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la llegada de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reforzará las investigaciones de lavado de dinero que se lleva a cabo a partir de la venta de drogas y de robo de combustible. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Ministros salientes de la Corte cierran ciclo con racismo, dice Sheinbaum por amparo a Lorenzo Córdova
La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que cierran su ciclo “con el racismo”, luego de que la Segunda Sala concedió un amparo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para que la SEP retire su imagen de los libros de texto gratuitos en los que lo señala de discriminador. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL