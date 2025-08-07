La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 7 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Polo de desarrollo en Michoacán ya está en marcha, asegura Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, aseguró que el polo de desarrollo en el estado ya está en marcha, para sumarse al Plan México. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas en el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la inversión de más de 12 mil millones de pesos en nuestro país por parte de cuatro empresas farmacéuticas: Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Laboratorios Carnot. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Cofepris va por prohibir diversos productos dañinos a la salud, adelanta Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prepara diversas publicaciones para prohibir productos dañinos a la salud. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Con Omar Reyes al frente de la UIF se reforzarán las investigaciones de lavado de dinero: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con la llegada de Omar Reyes Colmenares al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reforzará las investigaciones de lavado de dinero que se lleva a cabo a partir de la venta de drogas y de robo de combustible. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Ministros salientes de la Corte cierran ciclo con racismo, dice Sheinbaum por amparo a Lorenzo Córdova