Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Las recientes acusaciones del gobierno de Donald Trump contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, así como la respuesta de Claudia Sheinbaum, han abierto el debate sobre ¿en qué punto se encuentra la relación bilateral?

En entrevista con EL UNIVERSAL, Abraham Serrano, consultor internacional de seguridad y defensa y David Saucedo, especialista en seguridad pública, nos explican las tensiones entre ambos ambos países.

Los expertos coinciden en que la relación México-Estados Unidos históricamente es compleja, pero que actualmente atraviesa una etapa de tensión marcada por intereses de seguridad, presión política y cálculo electoral.

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"Me parece que la situación se mantiene compleja, ya lo era desde antes, el gobierno norteamericano a pesar de que Claudia Sheinbaum ha ido acatando las directrices que marca Washington en materia migratoria, comercial y en temas de seguridad, pues la tensión se mantiene", califica Saucedo.

Por otro lado, Serrano describió la relación "como un matrimonio con altas y bajas", en la que hay derechos y obligación, y "a veces hay buenos avances".

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En este contexto, las acusaciones contra Rocha Moya evidencian un punto de choque entre la exigencia estadounidense de resultados en el combate al crimen organizado y la postura mexicana de defender su jurisdicción.

Abraham explica que, desde la perspectiva de Washington, no basta con combatir a los cárteles, sino que se busca desmantelar el “manto protector” político que permitiría su operación. Sin embargo, México insiste en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas sólidas y seguir los cauces legales internos, especialmente cuando se trata de funcionarios en activo.

¿Cómo ejerce presión Estados Unidos sobre México?

Los dos expertos coinciden en que el trasfondo de la constante presión de EU con México es múltiple.

Por un lado, explican que existe un interés genuino de Estados Unidos por frenar el flujo de drogas, particularmente en un contexto de crisis por sobredosis, además de acabar con la estructura del narco proveedor de esas mismas sustancias.

Trump busca electores con acusación a Rocha

Por otro, hay un claro componente meramente político en el que Trump busca fortalecer su imagen interna de mano dura, señalar sus promesas de campaña cumplidas e incluso dejar un alto estatus al partido republicano.

"Por el lado de de Donald Trump es un avance más, o sea, ya logró lo que ningún presidente había logrado: llevar a Caro Quintero a la justicia... y obviamente es un avance más para para el mandato de Trump, pero para fortalecer a su partido republicano que va a quererse mantener y que está siendo el cumplimiento de luchar contra un mal que aqueja a los Estados Unidos", explicó Abraham Serrano.

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¿Ruptura de la relación bilateral?

Ante el cuestionamiento de las consecuencias de este tipo de acciones e incluso de una ruptura bilateral, ambos especialistas descartan que suceda, pero afirman que eso no significaría que ninguno ceda ante el otro.

David Saucedo considera que la estrategia del gobierno mexicano combina una narrativa pública de defensa de la soberanía con una práctica más sensata de cooperación. “Habrá confrontación en el discurso, pero colaboración en los hechos”, señala.

Abraham Serrano comenta que Estados Unidos está observando las respuestas de México para colaborar contra el narcotráfico y que su relación pude tomar diversos rumbos dependiendo de las resoluciones que obtenga.

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"Estados Unidos trata de hacer su trabajo de colaboración, de mandar su información, pero obviamente si Estados Unidos no ve un avance en esas investigaciones, como sucedió en el caso de Cienfuegos, pues obviamente esas relaciones empiezan a traslaparse y a crispar porque obviamente no ven que exista una determinación de México sobre la actuación de investigaciones contra el manto protector del crimen organizado".

Para finalizar, ambos expertos concluyen en que la relación de ambos países es una mezcla de interdependencia económica, de seguridad y tensiones políticas que parecen no solucionarse en un contexto donde la justicia, soberanía y los intereses particulares chocan constantemente.

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