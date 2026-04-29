"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya

Ante la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, "el García Luna de López Obrador", el periodista Carlos Loret de Mola lo considera como una oportunidad "histórica" para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: "O salva a López Obrador o a México".

En entrevista Con los de Casa, conducido por David Aponte y Maite Azuela, agregó que considera al mandatario estatal, acusado por presunto narcotráfico y posesión de armas de fuego, como una figura de la narcopolítica en Morena. "Es el García Luna de López Obrador", agrega.

"Si hoy está sufriendo el morenato, el obradorato, el régimen, a consecuencia de esto, es un sufrimiento autoinfligido. Bastaba una llamada del entonces presidente López Obrador para que Rocha Moya renunciara y el costo político sería menor".

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En su columna "Rocha Moya es la gran oportunidad de Claudia", la cual se publica este jueves en EL UNIVERSAL, cree que Sheinbaum finalmente podrá asumir el cargo en el que fue electa. "Si decide encubrir, le abre la puerta a Donald Trump para que diga que México es un narcogobierno".

De acuerdo con Loret de Mola, desde que Rubén Rocha Moya ganó la elección a la gubernatura de Sinaloa, ha habido documentos y testimonios de que cuenta con conexiones con el crimen organizado. "Lo quiero ver así, que la presidenta diga 'Andrés Manuel, hasta aquí pude'".

Con relación a la conferencia de prensa mañanera de la presidenta mexicana, adelanta que se hará referencia al injerencismo, intervencionismo, a la soberanía, entre otros aspectos. "Debe tomar una decisión, a ver si la toma", concluye.

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García Soto recuerda entrevista con Rocha Moya

El también columnista de "El Gran Diario de México", Salvador García Soto recordó su colaboración "Rocha Moya: 'No nos hagamos pendejos'", publicada el 12 de agosto de 2024.

En dicho texto, declara que, después de haber sido elegido gobernador de esta entidad, Rubén Rocha Moya confesó que habló con el Cártel de Sinaloa para pedir apoyo y a que le dieran el visto bueno. "No nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa".

Otros invitados fueron David Saucedo, Luis Cárdenas y Solange Márquez. La emisión completa de Con los de Casa puede mirarse a continuación:

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